Este martes 24 de noviembre se celebra la gran final de Miss Universo 2026, y todas las miradas están puestas en Valeria Mena, la representante nacional que buscará dejar en alto el nombre del país.

La joven boliviana forma parte de las 116 candidatas de diferentes países y territorios que participan en la edición número 75 del concurso internacional de belleza.

La gala tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, ubicado en San Juan, Puerto Rico.

Después de participar en las actividades oficiales y la competencia preliminar, Valeria Mena llega a la noche decisiva con la ilusión de conseguir un lugar entre las semifinalistas.

La representante nacional ha tenido la oportunidad de mostrar su preparación y representar a Bolivia ante un escenario internacional, en una competencia que reúne a mujeres de diversas culturas.

Esta noche se conocerá cuáles de las participantes logran avanzar a las siguientes fases y quién será la nueva soberana universal.

La participación de Valeria genera expectativa entre quienes siguen el certamen desde Bolivia y esperan verla avanzar en la competencia.

Con mensajes de aliento y muestras de apoyo, el público boliviano acompaña a su representante en una de las noches más importantes de su trayectoria en los concursos de belleza.

La edición número 75 de Miss Universo tendrá como escenario a Puerto Rico y reunirá a representantes de distintas partes del mundo.

Para Bolivia, la noche representa una nueva oportunidad de destacar internacionalmente y celebrar el trabajo de su representante.