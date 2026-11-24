El exgeneral Ricardo Gómez se presentó voluntariamente a declarar ante la Felcc por el caso Radares. Tras entregar documentación de respaldo, la Fiscalía determinó que continúe el proceso con libertad irrestricta.

Gómez señaló que acudió de manera voluntaria y transparente, además de presentar documentos para demostrar que no tuvo una actuación negativa durante su gestión como coordinador general de proyectos.

"Mi comparecencia ha sido de una forma totalmente voluntaria, transparente. Indudablemente, mi persona ha traído bastante documentación respaldando que no existe ningún tipo de relación de mi persona como funcionario. (...) Se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de actuación negativa", manifestó.

Por su parte, su abogado aclaró que el exgeneral nunca estuvo privado de libertad y que se presentó voluntariamente para colaborar con la investigación. También informó que entregaron más de 207 hojas de informes técnicos relacionados con sus funciones.

"El general ha cumplido su labor de informarles a los ministros. Ahora, si ellos lo han hecho o no lo han hecho, eso la justicia lo va a determinar", sostuvo el jurista.

Dentro del caso Radares, 19 personas fueron citadas a declarar, entre ellas cuatro exministros de Defensa y generales. La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer si existieron conductas antieconómicas o contratos lesivos al Estado y determinar posibles responsabilidades.