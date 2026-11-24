Dos abogados aprehendidos en el marco de la investigación del denominado caso Maletas permanecen en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a la espera de que el Ministerio Público presente la imputación formal y los ponga ante un juez cautelar para que se defina su situación jurídica.

Los juristas fueron aprehendidos el lunes en sus oficinas, ubicadas en la zona de Equipetrol. La Fiscalía anunció que serán imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Sin embargo, hasta el momento de este reporte, su defensa aseguró que todavía no conocía formalmente los cargos.

Uno de los abogados defensores cuestionó la decisión del Ministerio Público y afirmó que sus clientes habían sido convocados a declarar en calidad de testigos, pero terminaron aprehendidos.

“No sabemos, desconocemos. Vamos a esperar una vez que tengamos conocimiento de lo que haya, recién vamos a ver qué acciones tomaron. Vamos a esperar a que el Ministerio Público se pronuncie”, manifestó.

Consultado sobre si los dos juristas estaban citados para declarar durante esta jornada, respondió: “Sí, ustedes saben que sí. Entonces, por eso no entendemos cuál la postura del Ministerio Público para haber tomado esa decisión cuando estaban convocados como testigos y de la noche a la mañana aparecen como imputados”.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Álvaro Zabala, confirmó que se emitieron órdenes de aprehensión contra ambos profesionales, identificados por sus iniciales como D.A.M.Z. y A.A.Q.G., en el marco de las facultades que establece la Ley 1970.

“Dentro de la investigación denominada caso Maleta, no se va a descartar a nadie. En mérito a las facultades que establece la ley diecinueve setenta, ha emitido una orden de aprehensión en contra de dos ciudadanos, lo mismo que han sido aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). En horas de la tarde se ha tomado su declaración informativa y en el transcurso de mañana van a ser puestos ante un juez cautelar, afecto que sea la autoridad jurisdiccional quien defina su situación jurídica. Estamos hablando del señor D.A.M.Z y del señor A.A.Q.G.”, explicó Zabala.

El fiscal indicó que ambos aprehendidos son abogados y que, de acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, existirían indicios sobre un presunto financiamiento destinado a proteger a personas vinculadas con el caso Maletas.

“Ellos evidentemente son de profesión abogados, ambos imputados, y de acuerdo a los elementos que se tienen en el desarrollo de la investigación, se ha podido contestar que estos abogados presumiblemente financiaban para la protección de personas vinculadas al hecho denominado maleta”, sostuvo.

Zabala también afirmó que los dos juristas tendrían vínculos con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, y que esa relación habría surgido a partir de declaraciones informativas incorporadas a la investigación.

“Sí, ellos están directamente vinculados con el exfiscal general, el señor Roger Mariaca. Se tienen declaraciones informativas que lo vinculan de manera directa a estos dos abogados con el exfiscal general, el señor Roger Mariaca Montenegro. Y uno de ellos es el caso denominado maleta. Su participación sale a raíz de una declaración informativa de una persona muy allegada al exfiscal Roger Mariaca”, afirmó el fiscal.

En ese contexto, reiteró que ambos serán imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Mientras tanto, los dos abogados continúan en dependencias policiales de la Felcn. Durante esta jornada se observó el ingreso de uno de sus defensores, quien señaló que estaban a la espera de conocer la imputación formal y los delitos que les atribuye el Ministerio Público.

La Fiscalía prevé presentar a los aprehendidos ante un juez cautelar para que la autoridad jurisdiccional determine su situación legal. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la hora de la audiencia.