La reina del Carnaval cruceño, Ana Fabia I, hizo un llamado a la población, especialmente a los jóvenes, a tomar conciencia sobre la prevención del VIH durante las celebraciones carnavaleras.

La soberana recordó que informarse, prevenir y realizarse pruebas oportunas son acciones fundamentales para cuidar la salud.

En Bolivia, cerca de 40.000 personas viven con el VIH y Santa Cruz concentra alrededor del 42% de los casos del país. Además, hasta finales de 2025 se registraron más de 1.300 nuevos diagnósticos, de los cuales el 42% corresponde a jóvenes de entre 20 y 30 años.

"Cuidarnos no le quita alegría a nuestro carnaval ni a nuestras vidas. Informarse, prevenir y hacerse la prueba a tiempo es amar nuestras propias vidas y la de los demás", expresó Ana Fabia I.

La reina también pidió evitar la discriminación hacia las personas que viven con el virus y recordó que el respeto y la empatía son parte fundamental de la prevención.

"Cuidarnos y no discriminar a las personas que ya viven con este virus es humanidad", manifestó.

Finalmente, invitó a los jóvenes a disfrutar de las fiestas carnavaleras con responsabilidad y sin descuidar su salud.