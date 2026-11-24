El transporte hacia el norte del departamento de La Paz determinó replegar sus unidades desde las cero horas de este martes como medida de protesta ante el incremento del precio del diésel. La decisión fue asumida por la dirigencia del sector durante una reunión de emergencia con sus representantes nacionales y afecta a las modalidades de transporte masivo, pesado y cisternas.

El secretario ejecutivo de la federación, David Apaza, explicó que la determinación responde al impacto económico que representa el nuevo precio del combustible para los transportistas, considerando que sus motorizados utilizan principalmente diésel para desarrollar sus actividades.

"Nosotros, en una reunión de emergencia que tuvimos con nuestro ejecutivo nacional, hemos determinado el repliegue de nuestros motorizados hacia el norte de La Paz, en las modalidades del sector masivo, sector pesado y sector cisterna", informó el dirigente.

Medida se mantendrá hasta el jueves

Apaza señaló que el repliegue es una primera medida y que inicialmente se mantendrá hasta este jueves, fecha en la que los ejecutivos del transporte de los nueve departamentos fueron convocados a una reunión nacional para analizar la situación y definir nuevas acciones.

El dirigente adelantó que en ese encuentro se determinarán posibles medidas de presión que podrían ejecutarse de manera conjunta en todo el país, en rechazo al incremento del precio del combustible.

Empresas de buses también analizan subir los pasajes

Entretanto, en la Terminal de Buses de La Paz y la Terminal Metropolitana de El Alto, las empresas operadoras expresaron su preocupación por el incremento del diésel y reportaron una disminución en la demanda de pasajeros.

Algunas empresas no descartaron un posible incremento en las tarifas, aunque aclararon que todavía no existe una decisión oficial y que, por el momento, mantienen los precios anteriores. En la ruta La Paz-Cochabamba, el pasaje se encuentra en Bs 200, mientras que hacia Santa Cruz alcanza los Bs 410.

De esta manera, el incremento del diésel ya provoca medidas en el transporte paceño: mientras el sector que opera hacia el norte del departamento replegó sus unidades, las empresas interdepartamentales evalúan el impacto del nuevo costo del combustible y aguardan posibles determinaciones sobre las tarifas.