El Partido Demócrata Cristiano (PDC) enfrenta un proceso de cancelación de su personería jurídica por incumplimientos reiterados en la presentación de sus estados financieros y la rendición de cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El presidente del órgano electoral, Gustavo Ávila, informó que la organización política acumuló tres llamadas de atención por no cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Según explicó la autoridad, las observaciones están relacionadas con la falta de presentación de informes financieros, la acreditación de cuentas bancarias y otros requisitos vinculados con la fiscalización de los recursos del partido. Estos incumplimientos motivaron que el TSE emitiera tres resoluciones de llamada de atención, lo que dio paso al inicio del procedimiento de cancelación de su personería jurídica.

"Esta organización política ha incumplido en varias oportunidades resoluciones del Tribunal Supremo Electoral relacionadas al tema de rendición de cuentas, apertura de cuentas y fiscalización principalmente", explicó el presidente del TSE.

La autoridad precisó que el trámite fue iniciado en diciembre de 2025 y que la organización política ya fue notificada. Sin embargo, el PDC presentó recursos que actualmente están siendo revisados por el órgano electoral.

Ávila también señaló que el partido solicitó en diferentes oportunidades ampliaciones de plazo para presentar la documentación pendiente, pero estas peticiones fueron rechazadas porque la normativa establece obligaciones que deben cumplirse dentro de los tiempos establecidos.

"Todas las organizaciones políticas están obligadas a presentar su rendición de cuentas y, si no lo hacen, tienen que someterse a la ley", remarcó.

Autoridades electas no perderán sus cargos

Ante la posibilidad de que el PDC pierda su personería jurídica, Ávila aclaró que esta situación no afectará a los parlamentarios ni a las demás autoridades que fueron elegidas bajo esa sigla, debido a que sus cargos son resultado de la votación popular.

Explicó que el procedimiento está dirigido exclusivamente contra la organización política y no contra las autoridades que actualmente ejercen funciones.

Sin embargo, advirtió que, si se concreta la cancelación de su personería jurídica, el PDC no podrá participar en los próximos procesos electorales, debido a que una organización política necesita contar con ese reconocimiento legal para presentar candidaturas.

Parlamentarios aseguran que no fueron notificados

Tras conocerse el inicio del procedimiento, legisladores del PDC señalaron que no recibieron una comunicación oficial sobre esta situación y que aguardan un pronunciamiento de la dirigencia de su partido.

"El día de hoy no hemos recibido algún comunicado oficial de la bancada del PDC. Estamos a la espera de que el nuevo presidente de la bancada del PDC se pueda comunicar y se pueda pronunciar respecto a este tema", manifestó la diputada Ximena Arispe.

Desde la oposición también se pronunciaron sobre el caso. La diputada Lissa Claros expresó sus dudas respecto a que el partido pueda conservar su personería jurídica y cuestionó que existan acciones que, a su criterio, podrían afectar la participación democrática de las organizaciones políticas.

El trámite continúa en el órgano electoral

Gustavo Ávila reiteró que el procedimiento de cancelación ya está en marcha desde diciembre de 2025 y que actualmente se deben resolver los recursos presentados por el PDC. Asimismo, sostuvo que el órgano electoral continuará con el trámite y defenderá la legalidad de sus determinaciones.

De esta manera, la situación jurídica del Partido Demócrata Cristiano permanece en proceso de resolución. Mientras no exista una determinación definitiva, la organización conserva su personería jurídica, aunque enfrenta la posibilidad de perderla por los incumplimientos señalados por el órgano electoral.