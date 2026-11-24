La renuncia del exfiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López Rojas, dejó interrogantes sobre el funcionamiento del Ministerio Público y las denuncias que hizo antes de dejar el cargo. Ante esta situación, abogados pidieron investigar a profundidad los hechos mencionados por la exautoridad, identificar a los responsables de las presuntas filtraciones y establecer si hubo complicidad de funcionarios.

El abogado y exfiscal José Luis Alfaro consideró que la salida de López deja preguntas que deben ser respondidas por las autoridades, especialmente por las posibles filtraciones de información que podrían comprometer el desarrollo de investigaciones penales.

“La sociedad en general, Santa Cruz y Bolivia en general, esperaba o espera que autoridades duren más en los cargos. Sin duda, esta renuncia del señor fiscal departamental ha dejado muchas preguntas abiertas. También denuncia de ciertas filtraciones. Hay que investigar quiénes han sido los actores principales de ese hecho”, señaló.

Alfaro advirtió que la divulgación de información reservada puede afectar seriamente el trabajo investigativo del Ministerio Público, debido a que se trata de procesos que requieren meses de trabajo y cuyos resultados podrían quedar comprometidos.

“La filtración de datos echa por la borda todo un tema de investigación que el Ministerio Público ha tenido que desarrollar durante meses. Eso provoca una lesión enorme al proceso investigativo que lo puede volver incluso a foja cero”, sostuvo.

Por su parte, el docente y abogado constitucionalista Bello Ávila expresó su preocupación por el deterioro de la institucionalidad y cuestionó la situación de las instituciones del país. En su análisis, recordó cómo funcionaban anteriormente los equipos de fiscales, jueces y defensores públicos, y atribuyó la pérdida de esos valores institucionales a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En nuestro tiempo había un equipo extraordinario de fiscales, había un equipo extraordinario de jueces y había un equipo extraordinario de defensores públicos. Era otro momento, era otra mentalidad que desgraciadamente se ha perdido, ha destruido toda institucionalidad, Evo Morales con su partido. Y lo más importante o lo más degradante que ha hecho Evo en nuestro país es destruir nuestros valores. Ahora ya es común hablar de corrupción, ahora es común no respetar la ley, ahora es común deshacer la CPE”, manifestó.

Ávila también consideró urgente recuperar la institucionalidad en los diferentes órganos del Estado y cuestionó el funcionamiento del Parlamento, al que señaló por presuntos hechos de corrupción y prácticas políticas que, a su criterio, debilitan la confianza ciudadana.

“Es urgente la institucionalidad de todas las organizaciones en nuestro país, empezando por el Parlamento. El Parlamento es unido de corruptos en muchos casos y se lo ha visto con los maletines, se lo ha visto los tránsfugas que van de un partido a otro, se han visto los que han elegido a Roger Mariaca. Entonces hay una corrupción total y hay que institucionalizar todos los estamentos políticos, administrativos, económicos de nuestro país”, afirmó.

A su turno, el abogado Rajiv Echalar manifestó que los constantes cambios de autoridades y la falta de explicaciones generan incertidumbre entre la población y el sector litigante. Consideró que el Ministerio Público debe transparentar lo ocurrido para devolver la confianza a quienes dependen de su trabajo.

“Causa mucha preocupación que todavía no se le dé certidumbre a la población, al mundo litigante. Necesitamos autoridades que puedan esclarecer y transparentar qué es lo que ha sucedido con el Ministerio Público. Hay muchas indicaciones, pero no nos muestran cuál es la realidad. Y estos cambios de autoridades, por supuesto que perjudican a los litigantes, perjudican a las personas que están siendo procesadas, a los abogados”, sostuvo.

Echalar también pidió al fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, asumir una decisión sobre la designación de la nueva autoridad departamental y priorizar la trayectoria y probidad profesional del candidato.

“El fiscal general de Estado debe asumir una determinación y buscar un buen perfil de un abogado intachable para que pueda llevar adelante las riendas del Ministerio Público en Santa Cruz”, concluyó.