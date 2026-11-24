Las tarifas de los pasajes interdepartamentales desde la Terminal de Buses de Cochabamba se mantienen sin modificaciones, pese al incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro.

Los boleteros informaron que las tarifas transitorias establecidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) continúan vigentes y explicaron que, por el momento, las empresas intentan mantener los precios para evitar perder a los pocos pasajeros que llegan a la terminal.

“Se está manteniendo por el tema del alza del combustible”, señaló una boletera, quien también indicó que no sería conveniente incrementar los costos debido a la baja demanda.

Los operadores señalaron que la cantidad de pasajeros es regular para esta época del año y que los viajes responden principalmente a emergencias, motivos laborales y otras necesidades.

“ No es conveniente subir porque, si no, se va vacío”, expresó una de las trabajadoras, al referirse a la posibilidad de que un incremento en los pasajes reduzca todavía más la cantidad de usuarios.

¿Cuánto cuestan los pasajes desde Cochabamba?

De acuerdo con las tarifas transitorias de la ATT, estos son los precios mínimos y máximos establecidos para los viajes interdepartamentales:

La Paz

Normal: Bs 55 a Bs 99.

Semicama: Bs 78 a Bs 138.

Cama: Bs 120 a Bs 200.

Santa Cruz (carretera nueva)

Normal: Bs 70 a Bs 122.

Semicama: Bs 92 a Bs 169.

Cama: Bs 148 a Bs 247.

Santa Cruz (carretera antigua)

Normal: Bs 87 a Bs 143.

Semicama: Bs 106 a Bs 193.

Cama: Bs 162 a Bs 279.

Oruro

Normal: Bs 29 a Bs 58.

Semicama: Bs 36 a Bs 76.

Cama: Bs 85 a Bs 128.

Sucre

Normal: Bs 67 a Bs 127.

Semicama: Bs 78 a Bs 166.

Cama: Bs 148 a Bs 259.

Potosí

Normal: Bs 67 a Bs 117.

Semicama: Bs 106 a Bs 174.

Cama: Bs 162 a Bs 251.

Tarija

Normal: Bs 155 a Bs 247.

Semicama: Bs 190 a Bs 332.

Cama: Bs 288 a Bs 483.

Por el momento, las empresas de transporte mantienen los precios establecidos, mientras esperan una mayor demanda de pasajeros durante la temporada de vacaciones.