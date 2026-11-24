Al menos 40 unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra serán refaccionadas mediante un convenio entre la Alcaldía y el Ministerio de Educación, con una inversión aproximada de Bs 12 a 13 millones.

El alcalde Manuel Saavedra informó que el acuerdo permitirá iniciar inmediatamente las intervenciones, con recursos aportados por el Gobierno nacional y una contraparte del municipio.

"Estamos hablando de 12 millones o 13 millones de bolivianos, tres de contraparte del Gobierno Municipal, para iniciar inmediatamente los trabajos y refaccionar las 40 unidades educativas, o casi 40, que están en una situación más complicada", explicó Saavedra.

La autoridad también anunció que se gestionan más recursos para ampliar el alcance del programa, con el objetivo de intervenir más de 500 unidades educativas en los próximos seis meses.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que el convenio permitirá mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos beneficiados, mediante el trabajo coordinado con el gobierno municipal.

Uno de los colegios que será intervenido tiene cerca de 50 años de funcionamiento y conserva prácticamente la misma infraestructura desde su fundación. Su comunidad educativa recibió con expectativa la noticia de que fue incluida en el proyecto de refacción.

Saavedra señaló que el objetivo municipal es avanzar progresivamente hasta lograr, en un plazo de cinco años, la refacción del 100% de las unidades educativas de la ciudad.