La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó un código QR que permite a los ciudadanos verificar de manera rápida y gratuita si forman parte de los beneficiarios del programa.

El pago del beneficio económico comenzó el lunes 23 de noviembre de 2026 y se realiza de manera escalonada, tomando en cuenta el día de nacimiento de los beneficiarios.

A través de sus redes sociales, la Gestora informó que la consulta puede efectuarse desde un teléfono celular, sin necesidad de acudir personalmente a sus oficinas.

Publicación Gestora.

¿Cómo saber si eres beneficiario? Sigue estos pasos

La Gestora habilitó dos modalidades de consulta:

Mediante código QR: escanea el código publicado en las redes oficiales de la Gestora Pública. El enlace te dirigirá al sistema de consulta. A través de la página web: ingresa a www.gestora.bo y selecciona el apartado del PEPE II, o utiliza el acceso directo oficial. Introduce tus datos: selecciona el tipo de documento, escribe tu número de cédula de identidad e ingresa tu fecha de nacimiento. Consulta el resultado: el sistema te indicará si estás habilitado como beneficiario del programa.

El Bono PEPE II fue creado mediante el Decreto Supremo 5713, del 18 de septiembre de 2026, y posteriormente recibió modificaciones mediante el Decreto Supremo 5768, que amplió el alcance del beneficio.

Las personas habilitadas podrán acceder al beneficio mediante las modalidades de pago autorizadas, que incluyen entidades financieras y otros mecanismos establecidos por la Gestora.

Para cobrar por ventanilla, los beneficiarios deben presentar su documento de identidad y verificar previamente que les corresponda el pago.

Además, el desembolso se realiza según un cronograma escalonado, por lo que estar habilitado como beneficiario no significa necesariamente que la cuota esté disponible para cobrar ese mismo día.