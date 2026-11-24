La atención para tramitar autorizaciones de viaje de menores de edad en la Terminal Bimodal de Santa Cruz fue ampliada de 08:00 a 22:00, con el objetivo de facilitar el trámite a las familias que tienen previsto viajar durante las vacaciones de fin de año.

La directora municipal de Asuntos Generacionales informó que esta ampliación busca evitar contratiempos y brindar mayores facilidades a los padres de familia y tutores que necesitan gestionar los permisos.

Las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y que los requisitos varían según la situación del menor y la persona que lo acompañará durante el viaje.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando un menor viaja acompañado por uno de sus padres debe contar con la autorización del progenitor que no lo acompaña. En caso de viajar con una tercera persona, se requiere la autorización escrita de ambos padres.

En la terminal, algunas familias ya realizan el procedimiento para aprovechar la proximidad de las vacaciones.

Los usuarios destacaron la rapidez de la atención y la organización en el punto habilitado, para realizar el procedimiento antes de emprender sus viajes.