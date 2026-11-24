El alcalde de El Alto, Eliser Roca, expresó su preocupación por la actualización del precio del diésel a Bs 20,57 por litro y advirtió que esta medida podría provocar un incremento en los precios de los alimentos y otros productos de la canasta familiar.

La autoridad municipal pidió al Gobierno nacional considerar la situación económica de la población y evaluar las consecuencias que tendrá el ajuste del combustible en los hogares, particularmente en una ciudad donde gran parte de sus habitantes depende de actividades económicas independientes.

"Pedimos siempre al Gobierno Nacional pensar en el pueblo. En El Alto vivimos la mayoría por cuenta propia y unos cuantos somos servidores públicos o tenemos un salario", manifestó Roca.

Advierte impacto en la economía de las familias alteñas

El alcalde señaló que el incremento del precio del diésel genera preocupación debido a su incidencia en los costos del transporte y las actividades productivas, factores que podrían repercutir en el precio final de los alimentos.

En ese contexto, insistió en la necesidad de que las autoridades nacionales tengan empatía con la población alteña, tomando en cuenta que una gran parte de las familias depende de ingresos diarios para cubrir sus necesidades.

Asimismo, consideró que las medidas económicas estarían relacionadas con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que pidió al Ejecutivo priorizar las condiciones de vida de la población.

Obras municipales continuarán con empresas adjudicadas

Consultado sobre las posibles repercusiones del incremento del combustible en los proyectos municipales, Roca informó que la Alcaldía ya adjudicó la mayoría de las obras previstas.

La autoridad indicó que ahora corresponderá a las empresas contratistas realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos, pese a las posibles variaciones en sus costos operativos.

"Al momento debo decir que hemos adjudicado la mayoría de las obras y ya están adjudicadas, entonces son las empresas quienes considero van a extremar esfuerzos", señaló.

Nuevo precio del diésel rige desde este martes

La posición del alcalde surge después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunciara, mediante un comunicado, que el precio final regulado del diésel oil se establece en Bs 20,57 por litro.

La nueva tarifa entró en vigencia desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre de 2026, en cumplimiento del Decreto Supremo 5716.