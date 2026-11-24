La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos del barrio Panamericano, en Santa Cruz, donde los robos se han vuelto constantes. Los delincuentes ya no solo atacan a los transeúntes, sino que también ingresan a las viviendas para llevarse ropa, celulares y otros objetos de valor. Ante esta situación, los habitantes de la zona aseguran que viven con miedo y exigen una respuesta efectiva de las autoridades.

La presidenta del barrio manifestó que ya acudió a diferentes instancias en busca de ayuda, pero hasta ahora no ha conseguido una solución que permita frenar los hechos delictivos. Según explicó, los robos ocurren tanto durante el día como en la noche y los delincuentes estarían pendientes de los movimientos de las familias para aprovechar cuando salen de sus casas.

“En mi condición de presidenta he agotado todas las instancias ante la subalcaldía, ante el comando, ante las autoridades. Los vecinos estamos totalmente alarmados porque los robos son constantes. Son de día, son de noche y son gente organizada porque creo que lo atisban a uno que sale a trabajar y ya se entra. Sale uno y lo asaltan. Los chicos tienen horario de salida y los asaltan”, relató la dirigente.

La preocupación también está relacionada con la falta de seguridad en las calles y la situación de los estudiantes, quienes se han convertido en víctimas de asaltos cuando regresan a sus hogares. La representante vecinal pidió al comandante de la Policía que no se limite a enviar patrullas por unos momentos, sino que disponga controles y recorridos permanentes.

“Estamos viviendo en una situación de calle de nadie. ¿Qué hacemos? Pedimos al señor comandante, ayúdenos. Pero no solo nos mande un rato la patrulla, que sea consecuente, constante, así como nos cobran los impuestos. Señor alcalde, que venga la Guardia Municipal. Coordinamos con el subalcalde de acá y nos prometió desde hoy mandarnos una Guardia Municipal. Ojalá, porque nosotros estamos totalmente desamparados”, agregó.

La dirigente aseguró que los habitantes están cansados de acudir a diferentes autoridades sin encontrar una respuesta definitiva. “Los vecinos que hace rato estuvimos, estamos molestos. Ya no sabemos a quién vamos a recurrir”, expresó.

Una de las vecinas también manifestó su indignación por los constantes asaltos y señaló que varios estudiantes fueron atacados con machetes cuando retornaban a sus domicilios, precisamente en horarios en los que las calles tienen poca circulación de personas.

“Sí, porque ya está el colmo. Uno no puede salir de su casa. Sale y ya los ladrones nos asaltan prácticamente. Han sido asaltados varios estudiantes con machete y todo. Y eso es preocupante. Son horas donde pico, donde está vacío. Los chicos están retornando a su casa. Da pena realmente”, afirmó.

El temor también afecta a las familias que tienen hijos y que ya no se sienten tranquilas al permitirles salir a espacios recreativos del barrio. Otra habitante contó que los delincuentes se movilizan en motocicletas y aprovechan sus recorridos para cometer asaltos.

“No, este, nosotros no estamos inseguros ante todo esto, lo que está pasando. Y sobre todo, pues, no podemos mandar ni a nuestros hijos aquí a la cancha, porque cada que pasan en moto están asaltando, ¿no? Estamos, y lo que pedimos es, pues, seguridad y que vengan, pues, las patrullas aquí a rondar”, concluyó.