La cantante mexicana Alejandra Guzmán protagonizó un inesperado accidente durante su presentación en la Feria Internacional de la Mezclilla, realizada el 22 de noviembre de 2026 en Nextlalpan, en el Estado de México. La artista se golpeó accidentalmente en el rostro con un accesorio metálico mientras realizaba una de sus coreografías.

El incidente ocurrió cuando interpretaba el tema «El rock de la cárcel» y hacía girar una esfera metálica atada a una cadena como parte de su espectáculo. Sin embargo, el objeto siguió su trayectoria y terminó impactándola directamente en la cara.

A pesar del fuerte impacto, Alejandra Guzmán no interrumpió su presentación y continuó cantando frente al público, como si nada hubiera ocurrido.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó preocupación entre sus seguidores.

La reacción de la cantante también llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron que continuara con el espectáculo después del percance.