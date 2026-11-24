El precio del diésel en Bolivia estará sujeto a una nueva banda de precios que permitirá ajustar su valor de acuerdo con las variaciones del mercado internacional y los costos de importación, informó la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio.

La autoridad explicó que el mecanismo toma en cuenta el precio internacional de referencia del diésel, la estructura de costos de importación tanto de YPFB como de los operadores privados y las variaciones del tipo de cambio.

"Lo que gatilla el incremento o la baja del precio es justamente cuando este precio se incrementa", explicó Genuzio, al referirse al funcionamiento de la nueva metodología.

El precio del diésel refinado, no del petróleo crudo

La viceministra aclaró que, aunque el barril de petróleo se cotiza actualmente alrededor de los 89 dólares, este indicador no determina directamente el precio del diésel comercializado en el país.

Explicó que la fórmula considera el precio internacional del combustible refinado y no únicamente el valor del petróleo crudo.

"Esta fórmula no toma el precio del crudo, toma el precio internacional del diésel", sostuvo.

En ese sentido, señaló que actualmente existe un desfase entre las cotizaciones del petróleo y del diésel, debido a que la reducción del precio del crudo todavía no se ha traducido en una mayor oferta internacional de diésel que permita reflejar una disminución equivalente en su costo.

Diferencia entre precios en surtidores y plantas de almacenamiento

Genuzio también explicó que existe una diferencia entre los precios de comercialización en estaciones de servicio y los valores que ofrecen algunos importadores privados en plantas de almacenamiento.

Precisó que el precio regulado de Bs 20,57 por litro corresponde a la venta en estaciones de servicio, mientras que los operadores privados pueden ofrecer valores diferentes cuando comercializan el combustible directamente desde sus plantas.

La autoridad consideró importante distinguir ambos mercados al momento de realizar comparaciones sobre los precios del carburante.

Viceministra explica el impacto del IVA en la comercialización

Otro de los aspectos abordados fue la propuesta de eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la comercialización del diésel.

Al respecto, Genuzio explicó que este impuesto representa una carga tributaria del 13% sobre el precio final y aclaró que existen diferencias entre los beneficios tributarios otorgados a los importadores privados y las obligaciones correspondientes a la comercialización interna.

Indicó que los importadores privados cuentan con incentivos, debido a que no pagan el IVA de importación ni el gravamen arancelario.

Sin embargo, precisó que la comercialización dentro del mercado nacional está sujeta al IVA, al igual que ocurre con otras compras realizadas mediante facturación.

"El IVA de comercialización en el mercado interno es lo que pagamos todos por cualquier compra que se hace facturada", explicó.

De esta manera, la viceministra señaló que la nueva estructura de precios del diésel considera factores internacionales, costos de importación y aspectos tributarios que inciden en el valor final del combustible en el mercado boliviano.