El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que el incremento del precio del diésel en Bolivia responde a la aplicación de una fórmula que ya estaba contemplada en un decreto anterior y no a una nueva disposición del Gobierno.

Remarcó que el mecanismo permite ajustar el precio regulado de acuerdo con las variaciones del mercado internacional de carburantes.

“Lo que se ha hecho es aplicar una fórmula que ya era parte de un decreto, se está normalizando una situación”, afirmó Blanco, al señalar que el cálculo refleja el promedio de los precios internacionales de los combustibles.

Precisó que el mecanismo contempla ajustes automáticos cuando la variación supera o se encuentra por debajo del 5%. “No es un nuevo decreto supremo, no es una nueva disposición, es una disposición que ya salió con anterioridad y la está aplicando la autoridad”, sostuvo.

Blanco justificó la actualización al señalar que mantener precios que no reflejan la realidad del mercado favorece el contrabando de carburantes y perjudica al país. “Si nosotros no nos sinceramos los precios, si no aplicamos la fórmula, va a seguir existiendo el contrabando en desmedro de las mayorías nacionales”, manifestó.

En ese sentido, indicó que los recursos afectados por esta situación podrían destinarse a necesidades como puentes, clínicas y carreteras. También aseguró que el precio puede disminuir si cambia la tendencia internacional.

“Así como ha subido ahora la fórmula, también puede bajar de acuerdo a la tendencia. La tendencia es que a futuro baje”, expresó.

El diésel sube a Bs 20,57 por litro

Las declaraciones del ministro se producen después de que el precio regulado del diésel oil alcanzara los Bs 20,57 por litro desde las 00:00 de este martes 24 de noviembre, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 5716.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó el nuevo precio mediante un comunicado publicado el lunes 23 de noviembre. La entidad explicó que la actualización responde a la aplicación del mecanismo establecido por el Gobierno para sincerar el precio regulado respecto a su paridad en el mercado.

El incremento se refleja también en la cotización internacional: el litro de diésel pasó de $us 1,54, equivalente a Bs 17,95, el 16 de noviembre, a $us 1,75, aproximadamente Bs 20,57, al 24 de noviembre.

Finalmente, Blanco pidió a la población confiar en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y aseguró que las medidas adoptadas buscan beneficiar al país y a los sectores más necesitados. “Esta fórmula ya estaba determinada, solo la estamos normalizando y viendo lo que establecía el decreto”, concluyó.