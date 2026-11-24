El pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) ya comenzó y contempla un beneficio total de Bs 750 por persona, distribuido en tres cuotas de Bs 250 cada dos meses. Una de las principales facilidades es que los beneficiarios pueden cobrar sin esperar el día de su cumpleaños, siempre que respeten el cronograma establecido.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las personas que reciben el PEPE II podrán cobrar en noviembre de 2026, enero de 2027 y marzo de 2027. Cada desembolso será de Bs 250, hasta completar los Bs 750.

¿Quiénes deben esperar el día de su cumpleaños?

La modalidad es diferente para las personas que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con una jubilación. En estos casos, el cronograma establece los pagos para diciembre de 2026, febrero de 2027 y abril de 2027, y el cobro podrá realizarse el día del nacimiento del beneficiario.

¿Dónde y cómo cobrar el PEPE II?

El beneficio puede cobrarse a través del Banco Unión y sus corresponsales financieros autorizados. También están habilitadas otras modalidades: depósito en una cuenta bancaria unipersonal y la billetera móvil, para quienes tengan activada esta opción.

Para realizar el cobro presencial, los beneficiarios únicamente deben presentar su cédula de identidad vigente. No es necesario llevar fotocopias.

El PEPE II contempla tres pagos bimensuales de Bs 250, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, con un monto total de Bs 750 por beneficiario.