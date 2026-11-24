Dos incendios forestales de gran magnitud fueron identificados en el municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, durante un sobrevuelo de aproximadamente dos horas. Las autoridades coordinan acciones para intervenir por tierra y aire y reducir el impacto del fuego.

El responsable departamental de Defensa Civil en Santa Cruz, Marco Antonio Rivero, informó que el primer incendio se encuentra a 47 kilómetros antes de llegar a la población de San Matías y permanecería activo desde hace aproximadamente tres días. El segundo foco fue detectado a unos 90 kilómetros al sur del municipio.

“Se han verificado dos incendios forestales, uno a 47 kilómetros antes de llegar al municipio de San Matías, que es de gran magnitud”, señaló Rivero, quien explicó que el sobrevuelo se realizó en coordinación con personal de distintas instituciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, indicó que las autoridades cuentan con las coordenadas y la ubicación exacta de los dos incendios.

Precisó que el fuego no afectó a comunidades, pero sí se registra un impacto en un área natural protegida.

“Tenemos las coordenadas, los lugares exactos donde está el fuego, las manchas grandes que se han producido, que en realidad hemos detectado dos, que no han afectado comunidades, pero sí hay una afectación en área natural protegida”, remarcó.

Santistevan aseguró que ambos incendios pueden ser intervenidos por tierra y aire. “Se puede atacar por tierra y por aire y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.

Preparan acciones de mitigación

Defensa Civil y la Gobernación coordinan patrullajes y labores de mitigación con unidades militares, la Dirección de Recursos Naturales (Direna) y otras instancias.

Rivero señaló que se trabaja en la coordinación con estas instituciones para apoyar las tareas de mitigación y controlar los incendios forestales detectados en San Matías.