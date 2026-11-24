El transporte pesado inició un bloqueo en el sector del Tagarete, en el departamento de Oruro, en rechazo al incremento del precio del diésel dispuesto por el Gobierno nacional.

Los conductores instalaron sus vehículos en el lugar y colocaron carteles a un costado de sus motorizados para expresar su inconformidad con la nueva tarifa del combustible, que consideran perjudicial para el desarrollo de sus actividades.

Transportistas rechazan el nuevo precio del diésel

La movilización surge después de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableciera el nuevo precio regulado del diésel en Bs 20,57 por litro, frente a los anteriores Bs 17,95.

El incremento generó rechazo en diferentes sectores del transporte, principalmente entre los operadores de carga pesada, que advierten sobre el impacto del combustible en sus costos operativos y en la rentabilidad de sus viajes.