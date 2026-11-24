El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, se refirió a los procedimientos iniciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el incumplimiento en la presentación de estados financieros de la organización política y afirmó que todavía existen recursos legales para intentar revertir una eventual pérdida de su personería jurídica.

El legislador reconoció que el partido tenía dos observaciones que no fueron subsanadas y explicó que el incumplimiento de las obligaciones financieras obliga al órgano electoral a avanzar conforme a lo establecido en la normativa.

"Estos trámites ya eran conocidos por mi persona. Básicamente eran dos observaciones que no han sido subsanadas y este tema del estado financiero obliga al Tribunal Supremo Electoral a avanzar como la ley prevé", manifestó.

PDC cuestiona falta de claridad sobre las notificaciones

Rojas explicó que durante el proceso existieron dudas sobre quién debía recibir las notificaciones y asumir la responsabilidad de presentar los estados financieros del partido.

En ese contexto, mencionó a Trujillo y a Roberto Castro, padre, además de resoluciones anteriores que, según indicó, habrían generado contradicciones respecto al cumplimiento de estas obligaciones.

Sin embargo, sostuvo que el procedimiento todavía contempla mecanismos de impugnación ante el propio Tribunal Supremo Electoral y la posibilidad de acudir a la justicia constitucional.

"Existe la etapa de impugnación que se da dentro del Tribunal Supremo Electoral de revisión y posteriormente también existe la vía constitucional. Existe mucho todavía que transcurrir procedimentalmente hablando", señaló.

Roberto Castro hijo tendría cinco días para presentar un recurso

Consultado sobre los mecanismos legales disponibles, el diputado indicó que Roberto Castro hijo, actual presidente de la Cámara de Diputados y delegado del partido ante el Tribunal Supremo Electoral, debería ser notificado para ejercer los recursos correspondientes.

Según explicó, una vez recibida la notificación, tendría un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de revisión.

Rojas aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no conocía el contenido definitivo de la resolución del órgano electoral y aseguró que tampoco habían sido notificados formalmente.