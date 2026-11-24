El operativo de traslado del guardaespaldas y hombre de confianza de Sebastián Marset, identificado como Maiker Samir Torres Salgado de 36 años, movilizó a los cuerpos de seguridad desde el penal de Palmasola en Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz para que preste su declaración investigativa.

El detenido, procesado por tráfico de armas y otros delitos vinculados a la red delictiva, ha solicitado que su testimonio sea recibido directamente por representantes de la DEA debido a su desconfianza en el sistema judicial boliviano.

Durante el proceso, una carta manuscrita expone graves acusaciones contra altas autoridades nacionales y menciona el supuesto traslado de medio millón de dólares a dependencias policiales antidrogas.

Antecedentes del operativo policial

Esta nueva fase judicial se conecta con las acciones desarrolladas tras la captura de la líder criminal perpetrada durante la mañana del 13 de marzo de 2026 en el exclusivo barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

Aquella operación de gran envergadura movilizó a un centenar de efectivos de unidades tácticas de élite que cerraron el cerco sobre el entorno del capo internacional en territorio boliviano.