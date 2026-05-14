Raul Strauss de Fexpocruz liderará el futuro de Afida en Iberoamérica

En un evento que marca un antes y un después para la representación empresarial boliviana, Raúl Strauss fue electo presidente de la Asociación Internacional de Ferias de América (Afida). La decisión fue consolidada durante el 55° Congreso Latinoamericano de la Industria de Ferias y Convenciones, celebrado recientemente en la ciudad de Bucaramanga, Colombia.

Este nombramiento posiciona a Bolivia en el epicentro de la toma de decisiones de un sector que moviliza inversiones, turismo y comercio a gran escala. Strauss, quien actualmente se desempeña como gerente general de Fexpocruz, liderará la organización durante la gestión 2026–2028 tras un proceso de selección entre líderes de 11 países.

El nuevo directivo enfatizó la necesidad de mantener la unidad y el trabajo conjunto que ha caracterizado a la institución por más de cinco décadas. "Ya Bolivia ha trabajado mucho la internacionalización, tenemos una muestra con Expocruz que tiene 34 delegaciones internacionales, también funcionamos como un centro de convenciones en paralelo", expresó Strauss.

El flamante presidente también subrayó que el fortalecimiento de este gremio se traduce directamente en el progreso económico de las naciones que integran el bloque iberoamericano. "Afida existe precisamente para eso: para recordarnos que cuando la industria ferial se fortalece, los países de Iberoamérica avanzan", señaló.

Nueva estructura directiva internacional

La nueva Comisión Directiva para el periodo 2026–2028 refleja un equilibrio estratégico de representatividad continental, integrando a referentes de los recintos feriales más destacados de la región. El equipo de trabajo de Strauss se compone de la siguiente manera:

Presidente: Raúl Strauss – Fexpocruz (Bolivia)

Raúl Strauss – Fexpocruz (Bolivia) Primer vicepresidente: Daniel Martínez – Ifema Madrid (España)

Daniel Martínez – Ifema Madrid (España) Segundo vicepresidente: Claudio Dowdall – La Rural (Argentina)

Claudio Dowdall – La Rural (Argentina) Tesorera: Elena Hurtado – Expo Guadalajara (México)

Elena Hurtado – Expo Guadalajara (México) Directores: Representantes de Panamá, Ecuador, Brasil y Bolivia.

Finalmente, la gestión saliente de Fernando Gorbarán fue aplaudida por su contribución a la solidez institucional de Afida durante los últimos cuatro años. Con este nuevo mando, Bolivia refuerza su protagonismo internacional y garantiza un espacio privilegiado para la promoción de sus propias capacidades logísticas y comerciales.

Mira la programación en Red Uno Play