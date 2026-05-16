"Vamos contra el cabecilla": Brigada Parlamentaria Cruceña iniciará acciones legales contra Evo Morales

La Brigada Parlamentaria Cruceña anunció de forma oficial que iniciará acciones legales contra el expresidente Evo Morales, a quien señalan como el principal responsable de los violentos bloqueos que azotan al país.

Fernando Parejas, presidente de la institución, afirmó que “vamos a iniciar una acción contra el cabecilla de estos bloqueos que es el expresidente Evo Morales que viene incitando y financiando a todos estos grupos terroristas”.

La determinación institucional surge tras las graves agresiones físicas que sufrió un legislador en los puntos de conflicto, situación que movilizó un operativo de traslado de emergencia. “Se ha comunicado con nosotros la ministra de Salud, está ayudando para que nuestro parlamentario llegue a Santa Cruz y sea intervenido ante estas agresiones que ha sufrido de parte de los bloqueadores”, detalló Parejas sobre el estado de la víctima.

Coordinación con el Ministerio Público

Ante la gravedad de los hechos, los 68 legisladores cruceños unificarán fuerzas para respaldar la denuncia de oficio que ya fue abierta por las autoridades judiciales. El titular de la brigada enfatizó que “hemos coordinado con la Fiscalía General, vamos a coadyuvar en todas las investigaciones para dar con el paradero de estos delincuentes; sabemos que son motivados por el expresidente Evo Morales”.

La ofensiva legal de los parlamentarios no se limitará al exmandatario, sino que se extenderá a otros dirigentes que lideran las movilizaciones en las carreteras.

“Nos vamos a adherir contra todos los sediciosos, incluido Milton Condori, él está haciendo actos de sedición hace rato, está motivando estas movilizaciones, está coadyuvando con Evo Morales”, advirtió el representante cruceño.

Bloque nacional contra el asedio

El conflicto ha tomado alcance nacional debido al desabastecimiento severo que sufren las principales ciudades del occidente por el cerco vial. En este sentido, Parejas alertó que “La Paz está sufriendo hambre, está asediada por las hordas que vienen del Chapare” y adelantó que este lunes se reunirán en Cochabamba con las demás brigadas del país para emitir un voto resolutivo conjunto.

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