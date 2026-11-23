Científicos de Argentina detectaron una nueva variante de COVID-19 denominada PJ.2.1, descendiente de Ómicron, en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue confirmado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que advirtieron sobre su mayor capacidad de transmisión y recomendaron mantener actualizados los esquemas de vacunación.

Los casos corresponden a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Las tres muestras fueron analizadas y secuenciadas por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, de acuerdo al portal Infobae.

La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la UNLP y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explicó que la detección se produjo durante el monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó al linaje PJ.2.1 a la categoría de variante bajo vigilancia (VUM), debido al incremento de su circulación a nivel mundial, principalmente en países de América, como Canadá y Estados Unidos. También se reportaron casos en Brasil.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas asociados a esta variante son similares a los de un resfriado o una gripe. Entre los principales se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Secreción nasal.

Aunque presenta una mayor capacidad de transmisión, todavía no existen suficientes datos clínicos para determinar si provoca cuadros más graves que otras variantes.

La vacunación contra el Covid-19. Foto: EFE

La OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública, aunque señala que esta evaluación tiene un nivel de confianza bajo por la falta de información comparativa.

Por su parte, el infectólogo Ricardo Teijeiro explicó a Infobae que, hasta el momento, los tres casos detectados no representan una situación de gravedad y que no existen indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores.

Recomiendan mantener la vacunación

La investigadora Mariana Viegas remarcó que las vacunas continúan ofreciendo protección frente a este nuevo linaje y pidió mantener actualizados los esquemas de inmunización, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Asimismo, explicó que los bebés menores de seis meses, que todavía no reciben vacunas, cuentan con anticuerpos maternos.

El infectólogo Ricardo Teijeiro también destacó la importancia de la vacunación, principalmente para adultos mayores, personas inmunosuprimidas, embarazadas y pacientes con factores de riesgo.

En la misma línea, la infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del municipio de San Isidro, señaló a Infobae que el COVID-19 continúa circulando y que pueden aparecer nuevas variantes debido a las mutaciones del virus.

Los especialistas coincidieron en que la aparición de esta nueva variante no debe generar alarma, pero sí reforzar la importancia de la vigilancia epidemiológica y la vacunación para prevenir complicaciones.