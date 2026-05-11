“El gran imitador”: así es el lupus, la enfermedad difícil de detectar que afecta a miles

El lupus es una enfermedad autoinmune difícil de detectar debido a que comparte síntomas con otras patologías, lo que provoca retrasos en el diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes, según explicó Luis Fernando Sosa, docente investigador y responsable del laboratorio de histocompatibilidad e inmunogenética.

“El lupus es el gran imitador, porque imita otras enfermedades y eso hace que sea complejo diagnosticarlo”, afirmó el especialista.

Sosa explicó que en Bolivia el diagnóstico puede tardar entre dos y tres años debido a la variedad de síntomas que presenta la enfermedad.

El médico señaló que el lupus es una enfermedad autoinmune porque el propio sistema de defensa del organismo empieza a atacar órganos y tejidos sanos, Entre ellos están el riñónm corazón, pulmón, sistema nervioso central y articulaciones.

Entre los síntomas más frecuentes mencionó cansancio, dolores articulares, anemia, inflamación, daño renal y molestias musculares.

Vivir con la enfermedad

Durante la entrevista también se conoció el testimonio de Eliseo Condori Loza, paciente con lupus desde 2014, quien relató las complicaciones que enfrentó tras desarrollar daño renal.

“El impacto emocional es terrible porque te enteras de algo que ya no te permitirá hacer tu vida con normalidad”, expresó.

Condori contó que en 2017 recibió un trasplante renal gracias a la donación de su padre, luego de someterse a tratamientos de diálisis.

También explicó que actualmente mantiene una estricta disciplina médica y debe tomar medicamentos de forma permanente para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

Asimismo, denunció la escasez y alto costo de medicamentos esenciales para personas con lupus.

“Está faltando medicamentos. No se puede esperar. El micofenolato cuesta más o menos Bs 800 la caja”, afirmó.

Condori pidió a las autoridades garantizar el abastecimiento de fármacos en hospitales y farmacias debido a que son indispensables para la supervivencia de muchos pacientes.

Por su parte, el doctor Sosa recordó que el lupus no tiene cura, aunque puede ser controlado con tratamiento médico constante y seguimiento especializado.

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