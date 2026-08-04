Oriente va por más: Este miércoles visita a Bolívar en busca de otro golpe

Oriente Petrolero afrontará este miércoles un nuevo reto en el torneo cuando visite a Bolívar desde las 20:00, con el objetivo de extender su racha positiva y seguir escalando posiciones en el campeonato.

El equipo refinero llega fortalecido luego de imponerse por 1-0 a Nacional Potosí, resultado que le permitió sumar su segunda victoria consecutiva y ubicarse en el quinto lugar de la tabla con 17 puntos.

En la previa del compromiso, el cuerpo técnico destacó la actitud que viene mostrando el plantel y aseguró que el equipo mantendrá la misma intensidad en cada presentación.

"Nos vamos a dejar la vida en cada partido y siempre apuntamos a lo más alto. El compromiso que están demostrando los chicos es importante y nos va a dar buenos resultados", señalaron desde el club.

Asimismo, resaltaron que la entrega, el sacrificio y la intensidad son los pilares del proyecto deportivo, aspectos que consideran fundamentales para seguir creciendo en el certamen.

Oriente también confía en que los buenos resultados continúen fortaleciendo la confianza del grupo y permitan consolidar una identidad de juego, con mayores variantes tácticas para ser protagonista tanto de local como de visitante.

Enfrente estará Bolívar, que llega golpeado tras caer frente a Always Ready y ocupa el tercer puesto de la clasificación con 21 unidades, por lo que el duelo en La Paz promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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