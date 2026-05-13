Un accidente de tránsito se registró en la localidad de Caseros en Argentina, cuando una motocicleta conducida por una menor de edad, que estaba aprendiendo a manejar, se estrelló contra un local comercial de estética y lencería.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio, donde se observa cómo el vehículo ingresa a gran velocidad, atraviesa la puerta de vidrio e impacta dentro del establecimiento, provocando daños materiales de consideración.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio, donde se observa cómo el vehículo ingresa a gran velocidad, atraviesa la puerta de vidrio e impacta dentro del establecimiento, provocando daños.

Según el testimonio de las empleadas, tras el choque las dos ocupantes se levantaron en silencio. La mujer que acompañaba a la menor, quien le estaba enseñando a conducir, se retiró del lugar sin brindar explicaciones y no regresó, dejando a la adolescente en el sitio del accidente.

Se informó además que ninguna de las dos utilizaba casco y que la motocicleta no contaba con seguro.

La propietaria del comercio manifestó su preocupación por los daños ocasionados y la incertidumbre sobre su reparación.



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