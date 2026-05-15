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¡De locos! Así subieron una TV de 100 pulgadas por el balcón y casi termina en desastre

Una familia tuvo que improvisar un arriesgado sistema de cuerdas para ingresar el enorme televisor hasta el último piso de un edificio. Las imágenes causaron tensión y millones de reacciones en redes sociales.

Red Uno de Bolivia

15/05/2026 10:32

Familia sorprende al subir una enorme TV por el balcón. Imagen captura de video.
Mundo

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Una familia llamó la atención en redes sociales luego de protagonizar una arriesgada maniobra para subir un televisor de 100 pulgadas hasta su departamento, ubicado en el último piso de un edificio.

Debido al enorme tamaño de la pantalla y la dificultad para ingresarla por las escaleras o el ascensor, decidieron improvisar un sistema de cuerdas desde el balcón para elevar el aparato por el exterior del inmueble.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se observa cómo varias personas coordinan cuidadosamente el ascenso del televisor mientras vecinos y usuarios en redes reaccionaban con nerviosismo ante el riesgo de que el costoso equipo cayera al vacío.

El momento generó miles de comentarios y reacciones, especialmente por la tensión de la escena y la creatividad utilizada para resolver el problema.

A pesar del peligro y de los minutos de máxima tensión, la familia logró completar la maniobra con éxito y consiguió ingresar la gigantesca televisión a su vivienda sin daños.

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