Autoridades del estado de Wisconsin difundieron impactantes imágenes de una persecución policial que terminó con un automóvil literalmente volando sobre otro vehículo mientras intentaba escapar.

Según el reporte oficial, el conductor había huido previamente de un control de tráfico y era perseguido por agentes cuando intentó tomar una salida de la autopista a gran velocidad.

Las imágenes muestran cómo el automóvil pierde el control y sale disparado por los aires, protagonizando una escena que muchos usuarios compararon con una película de acción.

A pesar del fuerte impacto, el sospechoso, un hombre de 44 años, logró salir del vehículo y continuó la fuga a pie. Sin embargo, los agentes lograron alcanzarlo pocos minutos después y procedieron a arrestarlo.

El video del impresionante accidente rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la espectacularidad de las imágenes y al riesgo que representó la persecución para otros conductores que circulaban por la zona.

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