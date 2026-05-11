Increíble: un robot humanoide fue ordenado monje budista en Corea del Sur

Un hecho que parece sacado de una película de ciencia ficción sorprendió al mundo en Corea del Sur: un robot humanoide fue oficialmente ordenado como monje budista durante una ceremonia realizada por la Orden de Jogye, una de las congregaciones más importantes de esa religión en el país asiático.

El protagonista del inusual acontecimiento es “Gabi”, un robot modelo Unitree G1 fabricado por la empresa china Unitree, reconocida mundialmente por el desarrollo de robots humanoides.

El androide mide 1,3 metros y pesa aproximadamente 35 kilos. Durante la ceremonia celebrada en Seúl, apareció vestido con la tradicional toga blanca y marrón de los monjes budistas, zapatos negros y una japa mala, el rosario de 108 cuentas utilizado para la meditación.

Debajo de la vestimenta religiosa sobresalía su estructura mecánica, lo que convirtió la escena en una de las más comentadas en redes sociales y medios internacionales.

Los votos budistas adaptados para un robot

Según reportó Yonhap News, el robot participó junto a otros monjes y realizó una versión adaptada de los cinco votos tradicionales del budismo.

En lugar de comprometerse a evitar el consumo de alcohol o drogas, el humanoide prometió respetar la vida, no causar daño a otros objetos y obedecer las instrucciones humanas sin cuestionarlas.

Además, debido a su condición mecánica, no recibió la tradicional marca de incienso que se utiliza en este tipo de ceremonias, sino una estampa colocada en uno de sus brazos.

Representantes de la Orden de Jogye señalaron que el objetivo de esta actividad es demostrar que humanos y máquinas pueden convivir en armonía en el futuro.

El robot que ya había llamado la atención

El modelo Unitree G1 ya había generado repercusión anteriormente por sus avanzadas capacidades de movimiento.

El robot puede caminar, correr y ejecutar movimientos complejos gracias a un sistema de cámaras y sensores similares a los utilizados en vehículos autónomos.

Incluso, el humanoide participó recientemente en una media maratón realizada en Pekín, donde compartió el recorrido con corredores humanos.

La ceremonia abrió nuevamente el debate sobre el avance de la inteligencia artificial y el papel que podrían tener los robots en actividades sociales, culturales e incluso espirituales en el futuro.

Con información de EFE.

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