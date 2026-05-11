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Detrás de las risas: el doloroso motivo que convirtió a Jim Carrey en comediante

El reconocido actor y comediante reveló que su famoso sentido del humor nació en los momentos más difíciles de su infancia, cuando intentaba sacar de la tristeza a su madre enferma.

Red Uno de Bolivia

11/05/2026 13:47

La infancia secreta de Jim Carrey que pocos conocían. Foto AFP.
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Detrás de las carcajadas y los personajes inolvidables de Jim Carrey existe una historia profundamente emotiva. El actor confesó en distintas entrevistas que su sentido del humor nació como una forma de ayudar a su madre, Kathleen Carrey, quien sufría depresión y problemas de salud crónicos durante su infancia.

El protagonista de The Mask recordó que, cuando era niño, veía a su madre pasar largos periodos en cama debido a su estado emocional y físico. Fue entonces cuando comenzó a hacer imitaciones, caras graciosas y bromas con el único objetivo de verla sonreír.

“Me convertía en un intérprete para ella”, contó el actor al recordar aquellos momentos que marcaron su vida.

Según relató, su madre era hipocondríaca y vivía constantemente preocupada por su salud. Frente a esa realidad, el pequeño Jim asumió el papel de entretenerla para aliviar, aunque fuera por unos minutos, la tristeza que atravesaba.

Lo que comenzó como un acto de amor terminó convirtiéndose en su refugio emocional y, con el tiempo, en el talento que lo llevó a conquistar Hollywood.

Las ocurrencias, gestos exagerados y el humor físico que años después hicieron famoso a Jim Carrey nacieron, en realidad, dentro de su hogar y en medio de una etapa difícil para su familia.

La historia ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales, donde muchos destacan el lado más humano del actor y la manera en que transformó el dolor en una herramienta para hacer reír al mundo.

Con información de Online y El Universo.

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