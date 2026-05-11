La impactante historia del “Hombre Gato”: gastó miles para convertirse en tigre y tuvo un trágico final

Dennis Avner, conocido mundialmente como el “Hombre Gato”, se convirtió en uno de los casos más extremos y famosos de transformación corporal. El exveterano de la Marina estadounidense gastó miles de dólares en cirugías y modificaciones físicas para parecerse a un tigre, el animal que consideraba su tótem espiritual.

Antes de alcanzar notoriedad internacional, Avner trabajó como programador informático y sirvió en la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, su vida cambió por completo luego de mantener conversaciones con un chamán indígena que le sugirió “seguir el camino del tigre”.

De ascendencia lakota y hurón, Avner tomó esas palabras como una misión personal. En su página web explicaba que decidió seguir una antigua tradición hurona y transformarse físicamente en el felino que sentía como parte de su identidad.

Las impactantes cirugías del “Hombre Gato”

Para lograr su transformación, Dennis Avner se sometió a numerosos procedimientos quirúrgicos y estéticos.

Entre las modificaciones más extremas estaban:

División del labio superior.

Implantes de silicona en mejillas y frente.

Aplanamiento de la nariz.

Limado de dientes para dar apariencia de colmillos.

Tatuajes faciales y corporales.

Perforaciones en el rostro.

Modificación de las orejas para hacerlas puntiagudas.

Además, cada mañana colocaba bigotes sintéticos mediante piercings en los labios y utilizaba lentes de contacto con pupilas verticales. En algunas ocasiones incluso llevaba una cola robótica y uñas largas similares a garras.

Durante los años 90 alcanzó gran popularidad bajo el nombre de Catman, aunque él prefería ser llamado “Stalking Cat” (“Felino al acecho”).

Su apariencia lo llevó a convertirse en una celebridad alternativa en Estados Unidos, participando en programas como Ripley's Believe It or Not!, Larry King Live y Totally Obsessed.

El trágico final de Stalking Cat

El 5 de noviembre de 2012, Dennis Avner fue hallado muerto en el garaje de su vivienda en Tonopah, Nevada. Aunque nunca se confirmó oficialmente la causa, medios locales y personas cercanas señalaron que se habría quitado la vida. Tenía 54 años.

Su amigo Shannon Larratt, editor de la revista especializada en modificación corporal BMEzine, lo recordó como “una persona maravillosa y compleja”.

“Su vida rompió límites y nunca fue fácil. Encontró la fama, pero nunca la fortuna”, escribió tras su muerte.

La historia del “Hombre Gato” continúa generando impacto en redes sociales y documentales debido a la extrema transformación que desafió los límites entre la identidad humana y animal.

Con información de Infobae y Clarín.

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