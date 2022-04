Treinta muertos y 100 heridos cuando un misil ruso impacta en una estación de tren de Ucrania

Cargando...

Los soldados rusos escribieron un escalofriante mensaje de venganza con un misil que mató al menos a 39 personas, incluidos cuatro niños, e hirió a 87 cuando dos ataques alcanzaron una estación de tren en el este de Ucrania hoy, viernes, mientras miles de evacuados desesperados intentaban llegar a partes más seguras del país.

Las imágenes gráficas del viernes de Kramatorsk mostraban cuerpos esparcidos por el suelo, tirados entre equipaje y cochecitos de niños fuera de la concurrida estación de la ciudad. Algunos ya habían sido colocados en bolsas verdes para cadáveres, mientras que otras fotos mostraban humo saliendo del edificio mientras los bomberos acudían al lugar.

Las imágenes también mostraron los restos de un gran misil tirado en el césped fuera de la estación. Se mostró un texto en ruso blanco escrito en el costado de su carcasa, que decía: "Para (nuestros) niños", un escalofriante mensaje de venganza de los soldados pro-Moscú que lo lanzaron. Se cree que es el resultado de la propaganda rusa que lava el cerebro a las tropas para que crean que Ucrania está cometiendo atrocidades en el este del país.

A partir de las imágenes, los comentaristas militares dijeron que el misil utilizado en el ataque era un misil Tochka U de la era soviética, con una precisión de 200 a 500 pies. La estación se encuentra en el centro de Kramatorsk, una ciudad de más de 150.000 habitantes. Tanto Rusia como Ucrania todavía usan los misiles, y las evacuaciones se habrían conocido.

Según la agencia de noticias rusa RIA Novosti, la agencia de defensa de Moscú negó el ataque y dijo que el misil era de un tipo utilizado solo por el ejército ucraniano y similar a uno que golpeó el centro de la ciudad de Donetsk el 14 de marzo, matando a 17 personas. informó RIA. Sin embargo, las imágenes de la escena muestran que estaba pintada de verde, mientras que las versiones ucranianas están pintadas de gris, según los expertos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió a Instagram para denunciar el ataque y confirmó los informes de víctimas. '(Las fuerzas rusas) están destruyendo cínicamente a la población civil. Este es un mal que no tiene límites. Y si no se castiga, nunca se detendrá', escribió. Dijo que no había soldados ucranianos en la estación cuando fue atacada.

El alcalde de Kramatorsk, Oleksander Honcharenko, dijo que había alrededor de 4.000 personas en la estación de tren de la ciudad cuando fue bombardeada por al menos dos cohetes. Dijo que la mayoría eran mujeres, ancianos y niños que se preparaban para evacuar a regiones más seguras mientras Rusia enfoca sus tropas en el este de Ucrania.