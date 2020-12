¿Con un pie afuera? A 6 meses de cumplir su contrato Messi no da señas de renovación

Cargando...

La renovación de Lionel Messi sigue en el aire a casi seis meses de que termine su contrato con el Barcelona.La crisis económica que atraviesa el conjunto catalán, a raíz de la pandemia de Covid-19, hace insostenible el salario del argentino, de acuerdo con Emili Rousaud, exvicepresidente del club y precandidato a las elecciones.

“Claramente, en el entorno actual del club no se hace sostenible el salario de Messi. Es insostenible. Hay que llegar a un acuerdo. El proyecto que le presentaremos es atractivo”, manifestó Rousaud.

La Pulga gana 8.3 millones de euros brutos al mes, según reportes periodísticos, el futbolista mejor pagado del mundo, pero tienen una deuda de más de 700 millones de euros por la pandemia, por lo que tuvieron que negociar una rebaja salarial del plantel, que no cobrará un solo euro en enero

Por ello Rousaud sabe que lo importante para convencer a Messi de que se quede y acepte bajar su sueldo será presentarle un buen proyecto deportivo, lo que ocasionó que en verano pidiera irse del cuadro catalán.

"Aquí lo que importa es el proyecto deportivo. Cuando Messi dijo que se iba no lo dijo por dinero. Tiene el salario más alto del mundo, no hay nadie que cobre más que él. No se va porque cobra poco, se quiere ir porque quiere ganar títulos. Ya lo dijo en su día: "no nos alcanza". Él quiere un equipo en el que haya talento”, añadió.