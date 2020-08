"Eterno suplente" del Arsenal, Emiliano Martínez el arquero que sorprendió al mundo

Cargando...

"No puedo hablar". El arquero argentino, Emiliano Martínez se quebró totalmente al lograr el sueño de su vida: ser campeón con Arsenal, club al que llegó hace más de diez años y por distintos motivos, no podía consolidarse en arco de los 'Gunners', hasta tener finalmente su oportunidad.

Los ojeadores del equipo londinense lo vieron jugando con la camiseta argentina en la selección sub 17 y le ofrecieron un millón de euros a Independiente, dueño de su pase. Era 2009 y, con la propuesta en la mano, el juvenil arquero habló con su familia. Se la jugó y viajó a Europa solo con sus sueños.

En Londres, su historia fue la de cientos de jóvenes talentos que emigran en busca de un mejor futuro: seis traspasos a otros equipos en diez años. Recién tuvo continuidad en la última, en Reading, de la Championship, donde disputó 18 partidos. Al final de la temporada 18-19, "Dibu" (su sobrenombre) volvió al Arsenal, aunque al banco de suplentes, siendo "el segundo" de alemán Bernd Leno, quien se lesionó en un partido de la Premier y se despidió de la temporada.

Después de tanto sacrificio, Martínez se juró que sería su hora. Y se adueñó del arco de Arsenal. Un poco por el problema físico de su compañero. Otro poco por su talento. Y, sobre todo, por el esfuerzo, el cual ha sido reconocido por todos sus compañeros, principalmente por el capitán, Pierre-Emerick Aubameyang.

"Mucho respeto por este hombre. Mucho. Sos el mejor", dijo el delantero, Aubameyang, luego de ser consultado por uno de los periodistas, sobre la actuación de Martínez, durante esta temporada atípica en el fútbol inglés.

"No puedo creerlo. Mi familia... no puedo hablar. Le dije [a Aubameyang] antes del juego, nos vas a hacer ganar el juego. Él ayudó mucho", le responde el argentino, llorando, cuando el entrevistador le recuerda el esfuerzo que hizo para estar allí.

"No he visto a mis padres por un año por la cuarentena, pero al menos ahora podemos pagar las cuentas para que me vean por televisión en la final", había dicho Martínez antes del partido en una entrevista con The Sun. "Venimos de una familia pobre y para ellos verme levantar un trofeo y ponerme una medalla sería algo especial".