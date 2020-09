¡Hasta que se le dio! Gareth Bale deja el Real Madrid para firmar con el Tottenham

Cargando...

Hace instantes, Gareth Bale, se despidió de sus compañeros en Valdebebas, para viajar a Londres en las próximas horas, y firmar su contrato con el Tottenham, donde jugará cedido finalmente por una temporada y en junio, una vez acabada, decidirá si se queda una segunda campaña.

Al jugador le restan dos años de contrato en el campeón de Liga español. Por tanto, el acuerdo es que el conjunto ingles pagará su ficha completa de doce meses, (15 millones de euros anuales). Para el Real Madrid supondrá un ahorro de 27 millones en total, el coste en bruto, pues en la comunidad madrileña se pagan impuestos al 43 por ciento.

Cabe mencionar, que la salida de Bale, se da por no ser tomado en cuenta en el equipo de Zidane, pese a ser el jugador merengue mejor pagado, no lo tenía en sus planes. Aunque inicialmente Bale, dijo no tener problemas en quedarse sin jugar todo el año, y continuar el Madrid, esta decisión finalmente cambio.

Mala relación con Zidane

Se acaba así una mala relación entre Zidane y Bale, que en los dos últimos años le dio oportunidades hasta dejarle definitivamente en el banquillo, por su falta de rendimiento y, al final, incluso de actitud.

El entrenador francés le sentó en la grada en los últimos siete partidos y le dejó claro que no contaría con él en el futuro. Bale le preguntó en agosto si tendría minutos en Manchester, en Champions, Zizou le dijo que no y el jugador le pidió entonces no viajar ni convocado. Así sucedió. Su último encuentro con el Real Madrid lo disputó frente al Getafe y fue relevado en el minuto 70.