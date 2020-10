¿Se pudrió todo? Desde España aseguran que Messi y Piqué rompieron relación

Cargando...

Barcelona atraviesa malos y oscuros momentos. Eliminaciones, derrotas, humillaciones, Messi, Suárez... Todo se junta y la dirigencia de Bartomeu es la gran criticada por esta actualidad.





Lionel Messi dejó grandes dardos cuando confirmó que no pudo salir del equipo y que se quedaba. Ahora, creció un fuerte rumor en España de que habría polémica entre el argentino y Gerard Piqué, otro referente de la institución.

Según señaló 'El Chiringuito' de España, Messi estaría molesto por la falta de apoyo en contra de la dirigencia. Varios futbolistas se manifestaron directa e indirectamente sobre el tema, pero Piqué no lo hizo.



"Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, dijo Eduardo Inda, periodista de este programa.



El periodista además contó que no habría ni relación entre Piqué-Messi por esta falta de apoyo, mencionando que hay molestia en el argentino.



"Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás. Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo", finalizó el periodista.