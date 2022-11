“A Messi le digo que yo voy a ser campeón mundial”: Neymar en la previa de Qatar 2022

Cargando...

A horas de que comience Qatar 2022, el astro del PSG Neymar ingresa al Mundial como máxima figura de Brasil, quién con grandes figuras que se encuentra entre los máximos favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. En la antesala de su debut en el Grupo G ante Serbia el próximo jueves a las 15:00, Ney reveló las charlas que mantiene con su amigo y compañero en la escuadra parisina Lionel Messi y las bromas que viene haciendo acerca de un posible cruce en las semifinales o final del torneo.

“Hablamos con Messi muy poco del Mundial, pero a veces conversamos de un cruce Brasil-Argentina en la semifinal o la final. Yo le digo voy a ser campeón y le voy a ganar y nos reímos”, contó detalles de sus charlas privadas en diálogo con The Telegraph.

El brasileño a la hora de hablar sobre su debut en la Copa del Mundo, que comenzará este domingo, 20 de noviembre, manifestó “El Mundial es una caja de sorpresas. Hay selecciones que no están como favoritas pero que acaban llegando muy lejos. Considero que los favoritos son Argentina, Alemania, España y Francia. Esos cuatro y Brasil están en plena capacidad de llegar a la final”.

Finalmente, ex jugador del Barcelona se refirió a lo que para él es jugar en el máximo torneo de selecciones: “el Mundial es mi mayor sueño. Voy a tener una nueva oportunidad y espero conseguirlo. Me siento bien físicamente, pasando un momento muy feliz en el club. Me siento preparado”, explicó 10.