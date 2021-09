Alica Schmidt, de los Juegos Olímpicos a Milan Fashion Week

Cargando...

Alica Schmidt, la atleta alemana de 22 años, no ha dejado de crecer. Si bien antes que nada ha priorizado su carrera como deportista, no ha renunciado a las proposiciones que le han llegado desde otras disciplinas deportivas, y otros sectores.

Alica ha sido integrante del equipo olímpico alemán de atletismo para la prueba de relevos de los 400 metros, aunque finalmente no fue seleccionada para competir.

“No podría estar más agradecida por todas las experiencias que ya he vivido durante mi estancia en Tokio. He podido aprender muchas cosas y no puedo esperar a descubrir dónde me llevará mi carrera como atleta en los próximos años”, aseguraba en Instagram tras confirmar que no había sido seleccionada finalmente.

Sin duda alguna no ha sido una temporada fácil para la atleta.

"No voy a mentir, no estoy satisfecha con mis carreras de este año. He trabajado más duro que nunca, día tras día, desafiando mis límites en cada entrenamiento y he hecho muchos sacrificios. No fue un año fácil sufrir el Covid-19 y una lesión de ligamentos, pero sé de lo que soy capaz y tengo hambre de más", compartía en otra publicación de su perfil de Instagram.

La atleta, además, colabora con el Borussia de Dortmund como entrenadora de fitness e incluso ha llegado a participar en alguna sesión con el primer equipo.

Hoy por hoy, se le ha presentado una gran oportunidad en el mundo de la moda más allá de su colaboración puntual con algunas firmas, ya que ha confirmado que estará presente en la Milan Fashion Week de la mano de Hugo Boss, marca para la que desfilará.

“Estoy de muy buen humor y muy emocionado porque vuelo a Milán. Definitivamente serán días muy, muy bonitos en Milán. ¡El 'Hugo Boss Fashion Show' será el jueves y formaré parte de él!”, expresa la joven muy emocionada. Eso sí, ha dejado claro que el 90% de su rutina diaria lo ocupa el atletismo.