Anciano vio la clasificación de Argentina frente a una tienda de televisores

La selección Argentina llegó a la final del Mundial Qatar 2022, esto ha generado una gran expectativa en toda Sudamérica, poco a poco se conocen historias que protagonizan hinchas de la albiceleste.

Una de estas historias es la de un adulto mayor, que al no tener un televisor buscó la forma de ver el partido de la selección de sus amores y darle su apoyo a la distancia.

La imagen del abuelito, sentado frente a una tienda de televisores se ha vuelto viral. Don Carlos Bejar de 82 años, contó que no cuenta con televisión por cable en su casa y el partido de la semifinal caminó por varios bares para ver el partido de la albiceleste.

“El ruido que había en esos lugares, no me dejaba escuchar el relato, era molesto”, contó a un medio argentino. No podía perderse un partido tan importante, así que encontró la mejor solución, llevó su asiento a una calle y vio la semifinal en el aparador de una tienda de televisores.

“Le conté a mi hijo que iría a ver los partidos frente a esos televisores monstruosos y como tengo una prótesis en la cadera, me dijo que llevara algo para sentarme y estar cómodo, así que armé todo y fui allá”, contó el adulto mayor.

Es por ello que la foto de este aficionado comenzó a circular en varias redes sociales, principalmente en Twitter, donde se hizo viral en poco tiempo.

Pero la historia no concluyó para este abuelito, cientos de usuarios se solidarizaron con él y ahora podrá ver la final en su casa, con una nueva pantalla Smart Tv.

"Necesito que le regalemos una tele dale", escribió la cuenta a la tienda de electrodomésticos. La tienda respondió "Abuelooo, lo lo lo lo lo. Te escribimos por privado así nos ayudás a contactarlo. La final la mira con TV nueva", fue la campaña impulsada por la usuaria que compartió la imagen.