Antes de irse a su nuevo club, Arturo Vidal se despidió del Barcelona con un emotivo mensaje

El chileno Arturo Vidal, centrocampista del Barcelona, se sometió este lunes al reconocimiento médico previo a la formalización de su fichaje por el Inter de Milán, que es ya inminente.

Tras viajar a Milán el domingo por la noche, Vidal acudió a primera hora de la mañana de este lunes a la sede milanesa del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), donde se se sometió a los primeros exámenes y luego se dirigió a la clínica Humanitas.

Antes de comenzar su etapa de neroazurri, el chileno envió un sentido mensaje en Instagram a la afición y a los compañeros con los que compartió equipo en España.

“Hoy me despido de todos en Barcelona, después de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño”, escribió junto a varias fotos en las que aparece con Luis Suárez y Lionel Messi.

El ex Bayern Múnich está ultimando los trámites previos a la firma de su contrato con el Inter, en el que trabajará a las órdenes del técnico Antonio Conte, con el que ya coincidió en su etapa en el Juventus.

El centrocampista chileno debería firmar en las próximas horas un contrato de dos años con opción a una tercera temporada, según adelantan los medios italianos