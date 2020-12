Argentina: La primera jugadora transexual debutará este 7 de diciembre

Cargando...

El pasado 4 de diciembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio el visto bueno para que Mara Gómez, jugadora transgénero pueda participar del fútbol femenino profesional. Por tanto, se espera que su debut sea este próximo 7 de diciembre, cuando su equipo 'Villa San Carlos, enfrente a Lanús.

"Pude sacar el techo de encima de mí, muchas veces fui limitada a ciertos torneos, a hacer ciertas cosas en mi vida. Jugar el primer partido es eso, disfrutar de esto que no sólo me hace bien a mí sino a gran parte de la sociedad también'', dijo Gómez en una entrevista a un medio local.

Cabe recordar, que en enero del 2020 la futbolista, de 23 años, fichó por el equipo Villa San Carlos, pero necesitó casi 10 meses para convencer a los funcionarios de que su condición de mujer trans no le da ninguna ventaja física, como ya pasó con otras atletas transgénero en el deporte femenino.

La AFA solicitó a Gómez pasar una prueba de testosterona en la sangre de acuerdo con las cifras fijadas por el Comité Olímpico Internacional (COI). La deportista pasó con éxito el test que le daba el derecho a competir con otras mujeres.

"No me vi nunca en un equipo de la primera división, no me vi nunca pensando en un Mundial porque dije que es algo que no va a llegar, es algo que no va a existir. Y sin embargo se dio solo. Creo que de tantos golpes que recibí en mi vida estos son los resultados que me dan hoy. A cambio de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, de poner el alma, porque a veces me dejaban llantos", sentenció Gómez.