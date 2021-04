Así están los bombos para la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cargando...

Paraguay

La temporada 2021 de la Copa Libertadores ya arrancó con los partidos de sus primeras fases, pero todavía resta mucho camino por recorrer. El 9 de abril próximo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará el sorteo de la fase de grupos. En la presente nota sabrás como se conforman los bombos de donde saldrán los ocho grupos.

La Conmebol prevé que la fase de grupos alce vuelo el 20 de abril. Los cuatro equipos que aun faltan para completar los grupos saldrán de los partidos de la fase 3, San Lorenzo vs Santos, Libertad vs Atlético Nacional, Gremio frente a Independiente del Valle y Bolívar vs Junior de Barranquilla.

Por el lado de los argentinos, estos ya cuentan con cinco equipos que han asegurado su participación en esta instancia, Defensa y Justicia (campeón de la Sudamericana 2020), Boca (campeón de la Superliga 19/20), River (mejor clasificado de la Superliga), Racing, Argentinos y Vélez. San Lorenzo podría ser el sexto equipo de ese país si es que logra superar la llave frente al Santos de Brasil el próximo martes en el encuentro de ida y la vuelta se jugará el 13 de abril en Brasil.

El armado de los bombos

En el bombo 1 está el campeón del torneo del 2020 (Palmeiras) y los mejores posicionados en el ranking de clubes de la Conmebol. Bajo ese criterio ingresó River (primero en esta tabla con 10.652 puntos, sumando los 9.704 de la Libertadores y los 948 de la Sudamericana) y Boca (segundo, con 8.731,1 unidades, 8298,5 de la Libertadores y 423,6 de la Sudamericana). Los dos grandes de argentina compartirán el bombo con Palmeiras, Nacional de Uruguay, Flamengo, Cerro Porteño, Olimpia y San Pablo.

En el bombo 2 está Defensa y Justicia como campeón de la Copa Sudamericana 2020 y tal como el caso de River, también ingresó otro del ranking de la Conmebol, Racing, que estará acompañado por Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Santa Fe de Bogotá, Liga de Quito, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil.

El bombo 3 será compartido entre los planteles de Vélez y Argentinos junto a Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario y Deportivo Táchira.

En el bombo 4 se encuentran el Deportivo La Guaira, Universidad La Calera, Always Ready, Rentistas y los cuatro que resulten vencedores de las llaves de la Fase 3. Podría ser, San Lorenzo, si supera al Santos brasileño.

En el comienzo se procederá a sortear el bolillero del bombo 1 con los equipos que serán las cabezas de serie de los grupos B al H.

Para la posición 2 de cada grupo se tomará el bolillero 2 y los equipos se irán ordenando de acuerdo a como vayan apareciendo sus nombres para completar los grupos del 1 al H.

Seguidamente se toma el bombo 3 de donde saldrán los clubes que irán ubicados en la tercera posición de cada grupo conforme al orden en el que vayan saliendo. Y por último se sorteará el bolillero 4 (posición 4), los equipos de este último bombo ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H.

Un dato clave: dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

El orden para el bolillero:

Bombo 1: Palmeiras (4°), River (1°), Boca (2°), Nacional (5°), Flamengo (6°), Cerro Porteño (11°), Olimpia (12°) y San Pablo (13°).

Bombo 2: Defensa y Justicia (37°), Inter de Porto Alegre (18°), Atlético Mineiro (19°), Independiente Santa Fe (21°), Racing (22°), Liga de Quito (26°), U. Católica de Chile (39°) y Barcelona (31°).

Bombo 3: Vélez (33°), Sporting Cristal (35°), América de Cali (36°), Fluminense (39°), The Strongest (40°), Universitario (46°), Deportivo Táchira (60°) y Argentinos (81°).

Bombo 4: Deportivo La Guaira (127°), Unión La Calera (128°), Always Ready (145°), Rentistas (250°), Libertad o Atlético Nacional, Gremio o Independiente del Valle, Bolívar o Junior y San Lorenzo o Santos.