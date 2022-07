Aurora y Always dividieron honores en Cochabamba, igualaron 1-1 en el duelo.

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El equipo del pueblo no pudo de local ante Always Ready de El Alto, evitó el desastre y terminó empatando a un gol por lado, Juan Carlos Arce anotó para Always Ready, mientras que Enzo Maidana empató el partido, con una revisión previa del VAR.

En el cotejo jugado en el Capriles desde las 17.15, el VAR salvó al Equipo del Pueblo de una derrota frente al conjunto alteño, al convalidar un gol de Enzo Maidana inicialmente anulado.

Los dirigidos por Argüello sufrieron frente a los de Baldivieso, que se pusieron adelante con un tanto de Juan Carlos Arce, cuando ya jugaban con un menos por la expulsión de su arquero Mosquera, también desvelada por el video arbitraje.

Con este resultado el equipo del pueblo quedó ubicado en la novena posición con cuatro puntos, mientras que Alway Ready subió a lo más alto del podio con siete puntos.

