Bolivia se ilusiona con un plantel joven en busca de su primera victoria fuera de casa

Colombia

La selección boliviana de fútbol visita esta noche a partir de las 19:30 PM a la selección de Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, los nuestros casi desahuciados de la cita mundialista de este año, y los cafetaleros que se aferran a obtener un buen resultado para mantener la esperanza de clasificar, serán dirigidos por el argentino Facundo Tello.

La necesidad del conjunto cafetalero de ganar el duelo frente a Bolivia, pasa por romper el maleficio de siete partidos sin anotar un solo tanto en la portería contraria, a ello se le añade que de ganar sumarían 20 puntos y dejarían el suspenso para la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

“Sabemos que tenemos que hacer ajustes y mejoramientos para lograr esa eficacia que no hemos tenido como local, y que eso nos brinde la posibilidad de obtener un buen resultado”, indicó Rueda. “Pero no podemos precipitarnos ni llenarnos de ansiedad, la falta de gol no ha pasado por la generación de ataque, sino por la finalización”, argumentó.