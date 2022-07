Bombazo mundial: después de 15 años Luis Suárez regresa a Nacional de Montevideo

Cargando...

Después de una ardua campaña de los fanáticos uruguayos hinchas de Nacional de Montevideo mediante redes sociales, para que el pistolero Luis Suarez regrese a vestir la casaca que lo vio debutar, finalmente consiguieron su objetivo. Hoy el delantero charrúa, mediante un video difundido en redes sociales, anunció que regresaría a Nacional y que solo faltarían algunos detalles.

El ex Ajax, Liverpool y Barcelona entre otros, finalmente dio el sí para regresar al fútbol charrúa, el delantero uruguayo, en primera instancia había sido pretendido por varios clubes en el mundo entre ellos; River, Ajax, Aston Villa, Borussia Dortmund y la MLS.

El Pistolero realizó el anuncio de la firma de un precontrato con un video en las redes sociales, en el que además agradeció el apoyo de los hinchas del Bolso, que armaron una campaña multitudinaria:

“Quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia estos últimos días, ha sido impresionante. Fueron muy emocionantes todos los videos que nos han llegado, eso hizo que nos tocara mucho el corazón”, expresó.

El ex Barcelona y Liverpool viene de disputar dos temporadas en el Atlético de Madrid, marcando 34 goles en 83 partidos y consiguiendo un histórico título de Liga en la primera de ellas. No obstante, su tiempo de juego bajó considerablemente en el último curso, lo que llevó al club a no ofrecerle un nuevo contrato, facilitando su regreso a Sudamérica.

