“Cada uno puede verter su criterio": Raldes pide calma tras polémica Martins–Villegas

El dirigente y ex capitán de la selección boliviana habló sobre la situación generada tras las declaraciones del delantero Marcelo Martins, señalando que cada jugador tiene derecho a expresar su opinión, aunque las decisiones en la selección corresponden al cuerpo técnico.

“Cada uno puede verter su criterio, Marcelo me imagino yo, como muchos jugadores, tenía la ilusión y el deseo de poder estar en la selección; lastimosamente esa decisión la toma el cuerpo técnico”, manifestó Raldes.

Por otro lado, el presidente de Oriente Petrolero también se refirió al presente del equipo tras el triunfo reciente y consideró importante mantener la estabilidad en los procesos deportivos.

“Uno aprende de los errores, hemos tenido dos años turbulentos en tema de entrenadores. Hay que bajar un poco los decibeles y seguir con un proyecto, sostenerlo lo más que se pueda para no tener inconvenientes más adelante. Los jugadores también se tienen que adaptar”, señaló.

Raldes pidió además un poco más de tiempo para que el plantel pueda consolidarse y encontrar regularidad en el torneo.

Finalmente, destacó la experiencia del actual equipo, resaltando la presencia de jugadores de jerarquía que buscan aportar al crecimiento del club y devolverlo a los primeros planos del fútbol boliviano.

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