Carlos Lampe a hinchada resultadista de Bolívar: "Le callamos la boca"

El conjunto de Bolívar consiguió una victoria agónica (1-0) anoche frente a Barcelona de Ecuador, con gol de Ronnie Fernández, en el marco del grupo C de la Copa Libertadores de América, con esto los paceños se ponen a tiro de clasificar a octavos de final en el grupo de mencionado. Previo al partido los celestes eran criticados por su desempeño en el torneo local donde no conocen de victorias desde hace 6 fechas.

En conferencia de prensa después de la victoria bolivarista frente a Barcelona, Carlos Lampe acompañó a Beñat San José para responder preguntas de los periodistas, fue allí que el guardameta de Bolívar fue enfático en señalar, que la victoria conseguida en el último minuto sirvió para para callar la boca a los hinchas resultadistas.

“Un poco molesto por esos últimos minutos porque es el 10% (de la hinchada) y por ahí son un poco resultadistas. ¿Qué pasaba si empatábamos a cero?, no pasaba nada, dominamos el partido, presionamos, el segundo tiempo prácticamente no nos llegaron. No escuché qué decían ‘fuera, fuera’ algo, pero les callamos la boca” expresó el guardapalos del conjunto celeste.