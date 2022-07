Carlos Lampe y Tucumán a paso firme en la Primera División de Argentina

Cargando...

El portero boliviano de a poco se va metiendo al bolsillo a la fanaticada de Atlético Tucumán, no es para menos, y es que lleva cuatro partidos invicto con el decano, no conoce derrota, apenas ha recibido dos goles y ayer derrotaron a Gimnasia y Esgrima por 2-0 y se ubican séptimos con 13 puntos a dos del líder Newell's Old Boys.

Atlético Tucumán sumó 13 puntos la jornada de ayer luego de derrotar por 2-0 a Gimnasia y quedó a solo 2 puntos del líder Newell's, los goles para el ‘decano’ llegaron a través de Augusto Loti a los 1’ minutos de comenzado el partido, y selló el marcador Ramiro Ruiz a los 62’ del complemento.

Bajo los tres palos estuvo el arquero nacional Carlos Emilio Lampe, que estuvo interviniendo en las jugadas clave del compromiso, también tuvo la gran colaboración del sector defensivo tucumano, que supo bien complementarlo cuando el meta nacional así lo requirió.

Con este resultado y la seguridad que brinda Lampe en el arco de Tucumán, los hinchas deliran con el ‘deca’ e incluso después del partido contra ‘el lobo’ un fanatico tucumano pidió la camiseta al boliviano y este sin problemas accedió a la petición.

Carlos Emilio Lampe Porras lleva 6 partidos disputados y 4 sin recibir goles.