Cavani no quiere extender su estadía en Manchester United y podría jugar en Boca, dice su padre

9 mar (Reuters) - El padre de Edinson Cavani dijo el martes que el delantero del Manchester United se siente incómodo en Inglaterra y que quería regresar a Sudamérica, y agregó que los deseos de su hijo se vieron influenciados por una suspensión de tres partidos que recibió por usar un término considerado racista.

El técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, confirmó el mes pasado que el club planea tener conversaciones con Cavani, de 34 años, para extender su estadía en Old Trafford después de un buen primer año en Inglaterra. El uruguayo lleva siete goles en todas las competiciones de la temporada.

Sin embargo, el padre de Cavani, Luis, no cree que su hijo prolongue su estadía en Manchester y dijo que el delantero ha mantenido conversaciones con el vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme para fichar por el club argentino al final de la temporada.

"No se siente cómodo donde está", dijo Luis al programa Superfutbol del canal argentino TyC Sports. "Lleva más de dos años pensando que quiere estar más cerca de la familia y por eso creo que Edi va a terminar jugando en un equipo de aquí, en Sudamérica".

"Edinson ha tenido muchas conversaciones con Riquelme y me gustaría que juegue en Boca. Me gustaría que juegue en un equipo que tiene posibilidades de ganar algo y creo que la vuelta se va a dar al final de la temporada".

Cavani firmó por el United en una transferencia gratuita, al sellar un contrato de un año con la opción de extenderlo por otros 12 meses.

El uruguayo fue noticia en enero después de aceptar una suspensión de tres partidos de la federación inglesa (FA) por usar la palabra 'negrito' en una publicación de Instagram después de la victoria del United ante Southampton el 29 de noviembre, antes de retirarla y disculparse.

Cavani dijo que se trató de una expresión de afecto hacia un amigo y la FA reconoció que el atacante no fue deliberadamente racista y que no sabía que el lenguaje utilizado era ofensivo. Sin embargo, dijo que no era suficiente que "simplemente no ha tenido esa intención".

(Reporte de Peter Hall. Editado en español por Rodrigo Charme)